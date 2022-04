Papa Francesco, l'incontro in Vaticano con i ragazzi della Fondazione

SOSPIRO - In occasione della Giornata Mondiale dell'Autismo, Papa Francesco ha incontrato in Vaticano i membri della Fondazione Italiana Autismo, giovani e adulti accompagnati da familiari, insegnanti, medici. Il Papa ha evidenziato la necessità di una società e di un'economia inclusive dove le persone con disabilità possano esprimersi e dare il proprio contributo. Presente all'incontro anche una delegazione di Fondazione Sospiro; vertici, operatori e ragazzi con disabilità di fondazione sono stati ospiti in Vaticano. Diciassette i rappresentanti della realtà sospirese, rappresentati da Susanna, una ragazza di fondazione che ha raccontato la propria esperienza.