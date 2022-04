Perde il controllo dell'auto, violento impatto contro un cancello

SORESINA - Paura e sirene nella tarda mattinata, poco prima di mezzogiorno, in via Alighieri. Fortunatamente l’incidente, per quanto scenografico, si è risolto senza gravi conseguenze. Sfortunata protagonista del sinistro una donna di 27 anni residente in città che ha perso il controllo della sua berlina schiantandosi violentemente contro il cancello d’ingresso di una palazzina. Le cause sono al vaglio dei carabinieri ma si ipotizza possa essersi trattato di un problema meccanico della vettura o di un malore. Massiccia presenza dei vigili del fuoco, intervenuti celermente per verificare la stabilità dell’edificio colpito e assistere la Croce Verde nei soccorsi. L’automobilista è stata portata in ospedale a Crema per accertamenti ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.