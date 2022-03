Perde il controllo del camion e finisce nel fosso, autista ferito

SOSPIRO - Un mezzo pensante è finito fuori strada lungo la via Giuseppina, all'altezza dello stabilimento Sogis. Lievi ferite per il conducente, classe 1983. La strada al momento è stata chiusa per le operazioni di recupero. Il camion trasportava terra e sul rimorchio una ruspa. Sul posto i carabinieri di Scandolara Ravara e un'ambulanza della Cremona Soccorso.