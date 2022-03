Crema, candidati a confronto: «Per chi voterebbe tra gli avversari?»

CREMA - «Si dimentichi per un momento di essere candidato a sindaco. Chi voterebbe per la poltrona di primo cittadino e chi invece non voterebbe mai?». La domanda l’ha posta Marco Bencivenga al termine di due ore serrate fra i candidati, davanti al folto pubblico intervenuto ieri pomeriggio al teatro San Domenico. Quesito che ha incuriosito non poco i presenti e che ha gettato un po’ di pepe in un confronto corretto seguito con grande attenzione, a dimostrazione che quando si toccano argomenti concreti e che toccano problematiche reali, le persone vogliono capire a fondo le posizioni di chi poi andranno a votare.

SIMONE BERETTA.

«Sicuramente io non darei il mio voto a Losco — ha esordito Simone Beretta — mentre se dovessi scegliere tra i quattro candidati presenti sceglierei Draghetti».

FABIO BERGAMASCHI.

Assolutamente neutrale la posizione di Fabio Bergamaschi: «Io annullerei la scheda», ha detto il leader del centrosinistra. Una risposta definita «democristiana» che non ha mancato di provocare battute e reazioni.

MAURIZIO BORGHETTI.

Più articolata la risposta di Maurizio Borghetti. «È un gioco monco — ha affermato il candidato del centrodestra —. Se non ci fossi io, voterei per la persona che rappresenta l’area politica al mio posto».

MANUEL DRAGHETTI.



Manuel Draghetti non ha dubbi: «Non voterei certo per Bergamaschi - ha dichiarato senza esitazioni il 26enne del Movimento Cinque Stelle —. Credo manchi di credibilità, parla quello che non ha fatto in questo ultimi dieci anni. Poi, se devo scegliere a chi dare il mio voto, con grande sforzo, ammanettato e con la pistola alla tempia, ebbene, lo darei a Losco. Gli va riconosciuto che ha avuto il coraggio di uscire dalla attuale maggioranza».

PAOLO LOSCO.



Ultimo a rispondere, Paolo Losco ha espresso un’opinione analoga al candidato del centrodestra: «Sono d’accordo con Borghetti, nel caso mancasse un rappresentante stavolta della sinistra. Di sicuro non voterei i miei colleghi, uno per l’altro».