Ucraina, sito web dell’accoglienza voluto da Prefettura e Comune

CREMONA - Accelera, in Prefettura, la cabina di regia nata per poter coordinare al meglio tutte le realtà dell’accoglienza sul territorio provinciale e per creare un incontro tra domanda e offerta nel fronteggiare l’emergenza umanitaria in atto. Per questo debutta un sito web istituzionale dedicato attraverso il quale diffondere le informazioni, in costante aggiornamento, utili ai cittadini ucraini accolti nel territorio provinciale. E, nel contempo, raccogliere le disponibilità di alloggi da parte di privati cittadini e delle amministrazioni comunali.

Il sito web istituzionale, realizzato grazie alla collaborazione tecnica tra Prefettura e Comune di Cremona, preannunciato nei giorni scorsi, è raggiungibile al seguente indirizzo: https://emergenzaucraina.comune.cremona.it

L’iniziativa di inserisce nel quadro delle procedure volte a far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini in fuga dalla guerra, che dura ormai da 31 giorni, anche in vista di possibili futuri scenari più complessi sia per quanto riguarda l’accoglienza sia il soccorso sanitario.

Il prefetto di Cremona Corrado Conforto Gall

In una nota trasmessa ai sindaci della provincia, ai dirigenti degli uffici pubblici e ai presidenti delle associazioni di categoria, il prefetto di Cremona, Corrado Conforto Galli ha sottolineato «come l’emergenza umanitaria in atto renda necessaria una risposta unitaria da parte del ‘Sistema Paese’ e, in tale contesto, tutte le realtà istituzionali della provincia sono chiamate a fare la propria parte operando in totale sinergia, in modo da dimostrare di essere all’altezza della grande tradizione di solidarietà di questo territorio».

Ai sindaci, ai dirigenti degli uffici pubblici e ai presidenti delle associazioni di categoria, l’invito a collaborare all’iniziativa mediante la pubblicazione del relativo link sui rispettivi siti istituzionali.

Anche l’inserimento nel percorso scolastico obbligatorio per bambini e ragazzi è una delle priorità del prefetto. E l’Ufficio scolastico territoriale si è impegnato a sensibilizzare autorità ed enti in prima linea nell’accoglienza, affinché favoriscano l’immediata presa di contatto dei genitori con i dirigenti scolastici. Solo così sarà possibile assolvere urgentemente all’obbligo di iscrizione scolastica.