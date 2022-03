Fibra ottica, da lunedì ripristino definitivo dell'asfalto

CREMA - Da lunedì prossimo, 28 marzo, inizieranno i lavori di ripristino definitivo dell'asfalto da parte di Open Fiber, che in questi mesi ha realizzato una parte dei lavori di posa della fibra ottica cittadina secondo il protocollo siglato nel febbraio 2021 per la realizzazione di infrastrutture e reti dati ad alta velocità sul territorio comunale: una rete a favore dei cittadini e delle imprese che porterà connessione fino a 1 Gigabit per secondo ad oltre 13 mila unità immobiliari della città, compresi 30 edifici di pubblico interesse.



Come da norma del Piano strategico nazionale per lo sviluppo della banda ultralarga in Italia, la modalità di scavo ha previsto un primo ricoprimento della struttura di contenimento; ora, con il favore del clima, il ripristino puntuale dell’asfalto stradale. L'opera di asfaltatura durerà circa un mese, occuperà una superficie complessiva di circa 14 mila mq e riguarderà tre quartieri: dapprima Sabbioni, poi San Carlo e infine Crema nuova.