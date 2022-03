Torrione estense, a giugno parte il cantiere

CASALMAGGIORE - Estate di importanti lavori pubblici a Casalmaggiore e a Vicobellignano. L’ultima novità è rappresentata dalle opere di adeguamento sismico che interesseranno la scuola primaria di Vicobellignano. La giunta comunale qualche giorno fa ha infatti approvato il progetto esecutivo dell’intervento, che sarà integralmente finanziato da un contributo di 350 mila euro concesso al Comune di Casalmaggiore dalla Unione Europea con i fondi NextgenerationEu. Il progetto definitivo dell’intervento era stato approvato nel 2018. Adesso si apre la fase del bando di gara per l’assegnazione delle opere che saranno realizzate dopo la chiusura della scuola, quindi durante la pausa estiva delle attività educative. Si tratterà in particolare di opere per la modifica delle costruzioni esistenti, come la copertura, per renderle più resistenti all'azione sismica, ossia al movimento del terreno dovuto a un terremoto. Aumentando così la sicurezza.

La scuola primaria di Vicobellignano

IL TORRIONE

A giugno dovrebbero inoltre iniziar,e a cura della ditta Lares Lavori di Restauro S.r.l. con sede a Venezia, i lavori per il risanamento conservativo del Torrione estense di Casalmaggiore, per un costo complessivo di 1.226.067,84 euro. Il prossimo passaggio sarà la firma del contratto con il conseguente via al cantiere. I lavori sono coperti dal punto di vista finanziario da un contributo statale a fondo perduto di un milione e mezzo di euro. Il progetto di recupero del Torrione era stato candidato, nel maggio 2016, alla misura denominata «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati» istituita dal Governo. Il 29 dicembre 2017 è stato pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri un elenco contenente i 273 interventi selezionati e, in tale elenco, compare l’intervento da eseguire a Casalmaggiore. Ora siamo quasi giunti al dunque.