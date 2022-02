Da Rialto al Torrione estense. Il restauro è a «regola d’arte»

CASALMAGGIORE - Dal Ponte di Rialto e dalla Basilica di San Marco al Torrione estense di Casalmaggiore. Grazie ad un ribasso del 5,68 % e a un punteggio di 91/100, è la importante ditta Lares Lavori di Restauro S.r.l. con sede a Venezia, cui si devono rilevanti opere su prestigiosi beni culturali, ad essersi aggiudicata i lavori per il risanamento conservativo del Torrione estense di Casalmaggiore, per un costo complessivo di 1.226.067,84 euro. I lavori, se tutto filerà liscio, dovrebbero iniziare a giugno. Prima di arrivare alla aggiudicazione definitiva dovranno essere effettuati dal responsabile unico del procedimento, l’ingegner Enrico Rossi, responsabile del Settore Lavori pubblici del Comune, altri passaggi tecnici, come l’acquisizione di tutta la documentazione necessaria per verificare che sussistano tutti i requisiti richiesti dal bando di gara. Se risulterà tutto in regola, l’intervento sarà aggiudicato in via definitiva all’impresa, dopodiché trascorreranno 35 giorni, per consentire la eventuale presentazione di ricorsi da parte dell’impresa esclusa, e se questo non avverrà potrà essere firmato il contratto e dato il via al cantiere. I lavori, com’è noto, sono coperti dal punto di vista finanziario da un contributo statale a fondo perduto di un milione e mezzo di euro.

Il progetto di restauro del Torrione estense di Casalmaggiore

RESTAURO IN MANI SICURE

L’impresa veneziana opera da cinquant’anni esclusivamente nel campo del restauro e del recupero dei beni culturali, intervenendo sulle diverse tipologie di opere d’arte in pietra, marmo, cotto, dipinti murali e su tela, stucchi, opere lignee e in metallo. Lares è impresa di fiducia di numerose Soprintendenze, degli Uffici Unesco, nonché di importanti fondazioni e centri culturali in Italia e in Europa. Numerosissimi sono anche gli interventi sia di progettazione che di restauro che l’impresa esegue per conto di privati, per valorizzare i beni culturali in tutto il territorio nazionale. Lares è stata impresa capogruppo del più importante restauro completo mai eseguito sul Ponte di Rialto, monumento simbolo della città di Venezia. Nella Serenissima ha realizzato numerosi lavori anche a Palazzo Ducale, ad esempio alla Scala d’Oro e ai sette caminetti dell’appartamento del Doge. Si è occupata anche delle importantissime statue policrome dei Profeti, risalenti al XIII secolo, nella Cappella Zen all’interno della Basilica di San Marco. Ha realizzato il più importante restauro mai eseguito sulla Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio, detta la Martorana a Palermo. Altri restauri riguardano l’affresco «Ultima Cena» nella chiesa della Mattarella di Cappella Maggiore (Treviso), le superfici lapidee del Duomo di Trento, il quadrante Sud Est delle mura di Cittadella e altri ancora.

Il Torrione estense visto dal fiume Po



Il progetto di recupero del Torrione era stato candidato, nel maggio 2016, alla misura denominata «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati» istituita dal Governo. Il 29 dicembre 2017 è stato pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri un elenco contenente i 273 interventi selezionati e, in tale elenco, compare nella posizione l’intervento di Casalmaggiore. Dopo varie vicissitudini si è finalmente giunti alla fase operativa.