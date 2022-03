La darsena con i canali è il sogno di Villa Medici del Vascello

SAN GIOVANNI IN CROCE - Un progetto che mira a ricostruire il tessuto e la coesione sociale che si erano indeboliti tra gli anni ’60 e i primi anni 2000, quando il borgo si era rapidamente spopolato, perché dopo il rilancio di Villa Medici del Vascello nel 2014 e la riqualificazione di zone abitative vicine al centro storico è oggi necessaria una iniezione di persone, di servizi, di attrattività e di cultura. Parte da questo concetto “Nel borgo della Dama con l’Ermellino: intervento per la rigenerazione culturale e sociale del borgo storico di San Giovanni in Croce”, candidato dal Comune per ottenere i finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

«L’idea - spiega il sindaco Pierguido Asinari - è di valorizzare il “borgo storico”, inteso anche come “comunità”, grazie a interventi infrastrutturali e socioculturali». Per l’intervento denominato “Nel parco della Dama con l’Ermellino”, dell’importo complessivo presunto pari a 2 milioni di euro, «si punta a rafforzare l’identità del luogo, migliorandone la qualità paesaggistica, la qualità della vita dei cittadini, creando nuove modalità di fruizione culturale e turistica». Ecco l’attenzione alla componente vegetale e al nuovo disegno del giardino, alla componente architettonica e scultorea e impiantistica. Non meno importante la cura della sicurezza e dell’accessibilità, la valorizzazione e la comunicazione.

Il Tempio delle Nereidi nel parco di Villa Medici del Vascello

«Vogliamo ricostituire la vecchia rete interna di corsi d’acqua al parco e riqualificare la vecchia darsena – anticipa Asinari –. Villa Medici con il suo parco è sempre più attrattiva e vogliamo continuare a migliorare i suoi spazi con una azione di recupero». L’amministrazione inoltre cerca fondi per il progetto “Nel borgo della dama con l’ermellino”, da 1 milione e 113 mila euro, per il recupero dell’ala ovest di Villa Medici, ma anche la messa a norma del Teatro Gallerani, l’ampliamento della biblioteca comunale, la riqualificazione del percorso pedonale di via Giuseppina e del percorso ciclopedonale via Matteotti con i portici ottocenteschi, il completamento del percorso ciclopedonale perimetrale della Rocca e la valorizzazione della Chiesa di San Zavedro, con la creazione di un percorso alla scoperta del borgo.

«Puntiamo anche a recuperare uno spazio da adibire a sala lettura per ragazzi e a sale ricreative», aggiunge Asinari. Altri temi oggetto del progetto: l’informazione turistica sul territorio, attraverso una cartellonistica evoluta, con accessibilità per i non vedenti tramite una audioguida e i non vedenti, per mezzo di una guida nella Lingua dei segni e la comunicazione della proposta culturale e turistica, al di fuori dai confini comunali. Un altro obbiettivo è la riqualificazione della ex filanda da adibire ad hub delle eccellenze agroalimentari del territorio, per promuovere le aziende locali. «Non sappiamo se il progetto verrà finanziato - commenta il sindaco - però ci proviamo».

I PROSSIMI APPUNTAMENTI IN VILLA

Villa Medici del Vascello tra principesse, nuove piante nel parco e pic nic tra il verde. La storica dimora si prepara ai nuovi appuntamenti primaverili.

DOMENICA 3 APRILE. Tra storie di principi e principesse una giornata con attività per famiglie con bambini dai 5 ai 9 anni. Principi, principesse, fate, cavalieri, animali del bosco, maghi, dame di corte e tutti i personaggi delle fiabe sono invitati a partecipare. Attraverso laboratori e attività, i bambini incontreranno personaggi fantastici, imparando a confrontarsi in situazioni nuove, con creatività e immaginazione per superare le paure, essere autonomi, credere in loro stessi e nei loro sogni. Durata dell'attività 2 ore. Ogni bambino potrà partecipare con un proprio costume per immedesimarsi al meglio nella favola animata, indossandolo già al momento dell'arrivo in villa. Il costo è di 8 euro a bambino; è possibile iscriversi fino a esaurimento posti. Per info e prenotazioni: 370 3379804 - segreteria@villamedicidelvascello.it



DOMENICA 10 APRILE. Prevista una visita speciale alla scoperta della flora e della fauna del parco di Villa Medici del Vascello. Durante l'attività i partecipanti prenderanno parte alle attività di monitoraggio e cura del parco, ed in particolare verranno coinvolti nella messa a dimora di nuovi e giovani arbusti nel parco all’inglese, nel monitoraggio delle specie animali presenti nel laghetto e in attività di birdwatching in garzaia, con la possibilità di osservare con binocoli le coppie di aironi alle prese con la nascita dei loro piccoli. Appuntamento della durata di 120 minuti, in replica alle 10:30 e alle 15, con partenza dalla biglietteria in via Matteotti 2. L’attività è organizzata in collaborazione con l'Associazione Vivi Flumen; adatta anche per i bambini. Prenotazione obbligatoria al 370 3379804; i posti sono limitati e la quota di partecipazione è di 8,50 euro a persona. Ingresso gratuito fino ai 18 anni.

LUNEDI’ 18 APRILE. Villa Medici del Vascello sarà aperta ai visitatori il giorno di Pasquetta. Le visite guidate al complesso saranno alle 11, 15, 16 e 17. Chi vorrà potrà trascorrere la giornata tra divertimento e relax nel parco ottocentesco organizzando il proprio pic-nic con la famiglia o con gli amici. E' possibile permanere all'interno del parco al costo di 5 euro a persona. Sono ammessi gli amici a quattro zampe. Villa Medici del Vascello rimarrà chiusa invece domenica 17 aprile in occasione del giorno di Pasqua.