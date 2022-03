Autostrada Cr-Mn, esposto alla Corte dei Conti: «Per noi danno erariale»

PIADENA DRIZZONA - I comitati ambientalisti hanno chiesto alla Procura Regionale della Lombardia presso la Corte dei Conti di valutare se la giunta regionale lombarda si sia resa responsabile di un danno erariale nella gestione del progetto autostradale della Cremona-Mantova.

Al centro dell’esposto-segnalazione c’è la decisione di erogare la somma di 24.970.681,12 euro, disposta il 29 dicembre 2021, a favore della propria società concedente Aria spa, al fine di sottoscrivere l’accordo per la risoluzione consensuale della convenzione di concessione in essere con la società concessionaria Stradivaria, invece di applicare l’articolo 36 — denominato «Decadenza della concessione» — della convenzione stessa.

A firmare l’esposto sono stati Legambiente - Circolo Vedoverde Cremona, Wwf Cremona, Coordinamento dei comitati contro le autostrade Cremona-Mantova e Ti-Bre, Comunità Laudato Sì Viadana Oglio Po, Italia Nostra sezione di Cremona, Stati generali clima, ambiente, salute della Provincia di Cremona, Italia Nostra sezione di Mantova, Salviamo il Paesaggio cremonese-cremasco-casalasco, Comunità Laudato Sì Marcaria, Noi Ambiente, Salute odv Viadana.

«La giunta regionale lombarda si appresta, con una legittimità tutta da verificare, a liquidare la società concessionaria Stradivaria, premiandola con un indennizzo di circa 25 milioni di euro, nonostante non sia stata in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali e dopo che il progetto dell'autostrada Cremona-Mantova ha subito una doppia bocciatura dai massimi organismi tecnici regionali, quali la Direzione Generale Infrastrutture, e la stessa società concedente Aria, per insostenibilità economico-finanziaria e per insussistenza di presupposti per un nuovo riequilibrio della concessione autostradale».

I comitati contestano la decisione della Regione di non dichiarare decaduta la concessione ma di indennizzare Stradivaria «nonostante non sia stata in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali, cioè di realizzare il progetto autostradale, per il quale si è aggiudicata una gara pubblica in qualità di soggetto proponente».

Secondo i comitati quello della Cremona-Mantova è un «inutile quanto devastante progetto autostradale, che con circa 23 mila veicoli attesi al 2045, toglierà all'autostrada Bre-Be-Mi il record di inutilità e di spreco di suolo agricolo buono».