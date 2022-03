Degrado e inciviltà: esercenti e residenti incalzano i cinque candidati

CREMA - Sono esasperati da anni di incuria, inciviltà e schiamazzi notturni, preoccupati dagli ultimi episodi criminosi, tra cui la bomba al Kebab e il maxi furto di Gratta e vinci in tabaccheria. Per la prima volta i commercianti di viale Repubblica e di porta Ombriano, hanno sottoscritto un documento unitario che sottolinea tutti i problemi di vivibilità e sicurezza storicamente appartenenti all’area a ridosso del centro.

Le loro richieste finiranno sul tavolo dei cinque candidati sindaco (Maurizio Borghetti, Simone Beretta, Fabio Bergamaschi, Paolo Losco e Manuel Draghetti).

In primo piano la necessità di maggiore sicurezza e presenza delle forze dell’ordine. «Nota è la frequentazione del viale da parte di alcune persone che espongono l’area a frequenti episodi di degrado – scrivono esercenti e residenti –: risse, vandalismo, imbrattamenti nelle adiacenze di negozi e abitazioni. In tal senso l’installazione di un impianto pubblico di videosorveglianza lungo tutto il viale potrebbe aiutare ad arginare il fenomeno. Ciò tornerebbe utile anche per contrastare i frequenti abbandoni di rifiuti domestici nei cestini stradali. In quest’ottica è importante un ulteriore potenziamento dell’impianto di illuminazione nelle zone dove è più carente e in particolare lungo il percorso ciclo pedonale su cui si affacciano i negozi».

Senza dimenticare la sicurezza stradale: «Il rettilineo del viale è lungo 200 metri – proseguono i firmatari –: ciò comporta che le automobili possano raggiungere velocità elevate, causando seri problemi di sicurezza. Sono infatti tre gli attraversamenti pedonali presenti lungo il viale. La presenza di parcheggi a raso che si affiancano parallelamente alla carreggiata rende ancora più urgente la necessità di ridurre la velocità dei veicoli. A tal proposito si suggerisce la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato, almeno nella parte centrale del viale».

In merito al decoro urbano viene chiesta più attenzione al verde, in particolare alle aiuole alberate che si trovano davanti ai negozi. «Le imponenti alberature conferiscono al viale un importante valore ambientale – concludono i firmatari –: tuttavia è necessario provvedere a regolari controlli sullo stato di salute delle piante, intervenendo con maggiore tempestività laddove sia necessaria la manutenzione delle stesse. Si suggerisce inoltre di valorizzare le aiuole con una più attenta cura del verde. Ai numerosi passaggi di persone consegue, come purtroppo avviene in altre parti della città, l’abbandono di rifiuti. Pertanto sarebbe opportuna una maggiore assiduità nella pulizia del viale e nelle vie adiacenti, inclusi marciapiedi e ciclabili, e nello svuotamento dei cestini».