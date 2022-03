Comunità in lutto, addio al medico chirurgo Pietro Bonfatti Paini

CASALMAGGIORE - E’ scomparso all’età di 76 anni Pietro Bonfatti Paini, medico chirurgo. Profondo il cordoglio in tutta la comunità. Di origini sabbionetane per parte di padre - che era di Ponteterra -, Bonfatti Paini abitava con la moglie Magda Vicini in via Nino Bixio a Casalmaggiore. Bonfatti Paini era andato in pensione a luglio del 2010, come viceprimario di Chirurgia all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, dove aveva operato anche in qualità di senologo. Un professionista stimato che dedicò vent’anni della sua vita - dal 1993 al 2012 - a svolgere l’incarico di presidente dell’Associazione Atletica Interflumina. Lo ricorda con affetto e gratitudine l’attuale presidente, Carlo Stassano: “Ha sempre svolto il ruolo di presidente con grande sensibilità, umiltà, rispetto. Era un uomo discreto, mosso da un sincero spirito di servizio. Ha svolto l’incarico di medico in tutte le gare che si sono disputate, sempre gratuitamente. Una figura che ha dato tanto all’Interflumina, allo sport, alla nostra comunità”. Bonfatti Paini era presidente onorario dell’Interflumina.

Lascia, oltre alla moglie, la figlia Susanna, un fratello e una sorella. La famiglia ha chiesto non fiori ma di devolvere eventuali offerte al progetto di EcoOstello che l’Interflumina sta realizzando a Cascina Sereni e anche ad Amurt, presso il Centro Milarepa di Casalmaggiore. Domani è prevista la recita del rosario in San Leonardo, le esequie si terranno venerdì pomeriggio, sempre nella chiesa del “Borgo”. Al termine è prevista la sepoltura nel cimitero di Ponteterra.