Nonna Tilde star in tv: beccata la truffatrice

CREMA - La novità è arrivata durante la trasmissione: è stata segnalata e fermata a Milano la potenziale responsabile delle truffe ai danni degli anziani che settimana scorsa hanno imperversato su Crema. La stessa persona che, esattamente una settimana fa, ha telefonato a nonna Matilde, Tilde per famigliari e amici, la 86enne di Crema che ha sventato un tentativo di truffa ai suoi danni e la cui storia è stata raccontata nel dettaglio sul nostro quotidiano.

Ieri il suo volto è apparso su rete nazionale nel programma La Vita in Diretta, condotto da Alberto Matano in onda nel pomeriggio su Rai 1. Il programma si è aperto proprio con il servizio di Ivan Bacchi, che ha trasmesso in diretta da via XX Settembre a Crema, di fronte alla chiesa della Santissima Trinità.

IL RACCONTO DI NONNA TILDE.

Le immagini live si sono alternate a quelle registrate a casa di Tilde, che ha raccontato di quella telefonata che settimana scorsa ha rischiato di farla finire nella trappola di una truffatrice che si è spacciata per sua nipote. «Nonna ho il Covid, sono bloccata in ospedale, mi servono soldi per le medicine».

Le ho detto che avrei chiamato la Polizia per farmi scortare al bancomat più vicino

Così iniziava il meschino tentativo della truffatrice di spillare soldi all’anziana. Un tentativo miseramente fallito nel momento in cui è stata esplicitata la somma specifica richiesta dalla criminale: 5.000 euro. La nonna non ci è cascata.

Nel programma di Rai 1 confessa di «essersi tolta una soddisfazione» nel far capire alla truffatrice di aver scoperto il suo inganno: «Le ho detto che avrei chiamato la Polizia per farmi scortare al bancomat più vicino. Dopo queste parole non ho sentito più niente arrivare dalla cornetta».

Una dimostrazione di sagacia che serve da esempio per altri potenziali obiettivi di questi raggiri. «Gli anziani sono una delle categorie preferite dai truffatori - ha ricordato Bacchi nel servizio -. Il nostro obiettivo è metterli in guardia sui rischi che corrono».

Il servizio televisivo, come si è detto, si è concluso con un’ultima ora riguardante la cattura della possibile autrice della messa in scena che martedì scorso ha rischiato di rendere nonna Tilde l’ennesima vittima di truffa ai danni di anziani.