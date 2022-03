Raid notturno al Silver Moon Bakery di via Mantova

CREMONA - La denuncia da parte dei titolari del Silver Moon Bakery - pasticceria-panetteria di via Mantova 54 dove vengono venduti pane, pasticcini, brioche e dolci in genere - è di quelle che procurano davvero tanta preoccupazione per chi ha un'attività e viene già penalizzato a sufficienza. "Questa notte - si legge nel post pubblicato sul profilo Facebook - sono venuti a farci visita dei soggetti indesiderati. Se qualcuno ha visto, o meglio sentito (dato che penso abbiano fatto parecchio rumore) ci può far sapere qualcosa? Siamo davvero stanchi e molto demoralizzati ma noi non molliamo".

Il raid notturno è avvenuto tra giovedì e venerdì, e ha causato parecchi danni, con la vetrata della porta d'ingresso infranta. I proprietari sperano che qualche passante possa aver notato il movimento strano (visto l'orario) davanti al locale, o soprattutto che qualcuno possa aver sentito il fragore del vetro sbriciolato.