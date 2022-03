Nello storico Palazzo Dovara nasce un centro della musica

ISOLA DOVARESE - Rilanciare la piazza Gonzaghesca attraverso il restauro del palazzo dei Dovara? Il comune ci prova e chiede al Ministero della Cultura quasi due milioni di euro per dar vita ad un sogno: rilanciare Isola come un borgo della cultura, della musica e del benessere attraverso una partnership tra pubblico e privato. L’immobile è di proprietà di Augusto Cantarelli con il quale l’amministrazione guidata dal sindaco Gianpaolo Gansi ha sottoscritto un contratto di comodato d’uso gratuito con diritto i prelazione. Nel caso in cui venissero concessi i contributi l’ente locale acquisterebbe questo storico immobile e lo ristrutturerebbe per poi concederlo in comodato d’uso gratuito per cinque anni ad associazioni e imprenditori (a loro carico resterebbero però le utenze).



«Ho accettato questa collaborazione – ha spiegato Cantarelli – anche se per il momento sono spettatore. L’amministrazione ha intenzione di riqualificare la piazza e quindi anche gli edifici che al momento sono di proprietà privata. Sono favorevole? Ma certo, perché questa piazza è un vero e proprio gioiello e nonostante gli sforzi che i privati fanno, è davvero difficile trovare qualcuno che entri con un capitale per rivitalizzare il borgo isolano. Mi auguro che da questa iniziativa ne possa trarre beneficio tutto il paese». È il primo cittadino a spiegare, nel concreto, le idee presentate. I partner in campo sono davvero tanti, quasi una trentina. Oltre all’associazionismo locale hanno espresso il proprio interesse anche enti privati di grande levatura.

«La strategia di rigenerazione – spiega il sindaco – si basa sul patrimonio culturale: è rilevante la presenza della Pro loco, soggetto che attiverebbe l’infopoint, su riconoscimento regionale, unendo altri servizi. La cultura del cremonese si fonda sulla musica: sono presenti botteghe artigianali che costruiscono strumenti. Con il supporto di Cna verrebbe aperta una start up per la costruzione di strumenti musicali in palazzo Dovara. Funzionalmente alla strategia di creare un attrattore artistico-musicale, viene ulteriormente rafforzata la presenza di aziende legate alla musica, creando una residenza d’artisti con sala prove, affidata alla associazione Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. Una srl operante in ambito musicale ha inoltre manifestato l’interesse ad intervenire in progress per il completamento di spazi in palazzo Dovara su successivo bando per le piccole e medie imprese.

Inoltre l’associazione per gli Scambi Culturali fra Italia e Giappone Aps ha manifestato il suo interesse a partecipare alle iniziative. La cantante lirica Hiromi Yamada ha espresso l’intensione di vivere proprio in questo contesto all’insediamento della sua impresa. Per non parlare della Pro loco di Isola che è impegnata da decenni, con le associazioni culturali e la Pro loco di Torre, nella gestione ed organizzazione di un evento riconosciuto, come il Palio, che vede il coordinamento ottimale di una serie di associazioni e imprese locali. L’associazione Musicale Gasparo da Salò si dedica ai giovani musicisti da anni, sostenendoli nel percorso di formazione e specializzazione ed attivando eventi musicali, con la presenza di grandi artisti. L’Istituto di istruzione superiore “A. Stradivari” - Scuola Internazionale di Liuteria ha aderito alle attività e parteciperà attivamente». Palazzo Dovara diventerebbe dunque un modello di creazione e gestione di una casa della cultura diffusa, dove giovani artisti, associazioni, imprenditori potrebbero vivere, lavorare, e confrontarsi per sviluppare idee e progetti.