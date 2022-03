Job Weeks 2022, l’evento per chi cerca lavoro

CREMONA - Contatto con le aziende, colloqui con i recruiter in presenza e online, servizi e strumenti specifici di orientamento e accompagnamento alla ricerca, webinar e incontri di approfondimento sul mondo del lavoro: sono questi i principali ingredienti delle Job Weeks 2022, l'ormai tradizionale appuntamento organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona, in programma da lunedì 28 marzo a venerdì 8 aprile 2022 nell’ambito delle giornate regionali dedicate al lavoro promosse da Anci Lombardia e dalla Consulta regionale Informagiovani.

Le Job Weeks sono due settimane interamente dedicate ai giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro, che vogliono mettersi alla prova con un'esperienza stagionale o che sono alla ricerca di una nuova occupazione.

“In un momento complesso come quello attuale - commenta Maura Ruggeri, Assessore all'Istruzione – con le Job Weeks 2022 vogliamo offrire un concreto segnale di ripartenza. L'iniziativa ha l'obiettivo principale di mettere in contatto i giovani, ma non solo, con il mondo del lavoro, offrendo opportunità di impiego reali e favorendo l'incontro con i selezionatori per un primo colloquio. Ma non finisce qui: attraverso i numerosi webinar tematici proposti, i giovani e le persone alla ricerca di un lavoro potranno acquisire informazioni e competenze utili a favorire la propria occupabilità. Ricordo inoltre che gli esperti di orientamento del Servizio Informagiovani del Comune di Cremona, Servizio costantemente impegnato a supportare, accompagnare e promuovere l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro con azioni di orientamento mirate e strumenti all’avanguardia, sono come sempre disponibili per consulenze individuali gratuite su appuntamento”.

“Le Job Weeks quest'anno - prosegue Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani del Comune di Cremona e presidente della Consulta regionale Informagiovani – presentano una grande novità: le candidature online agli annunci di lavoro e le selezioni dei curricula dei candidati da invitare al colloquio saranno gestite attraverso TALENT HUB, la nuova piattaforma regionale per l'orientamento formativo e professionale, uno strumento all'avanguardia in grado di offrire un mix efficace di funzionalità avanzate e di servizi, online e in presenza, negli Informagiovani. TALENT HUB è il frutto di un lavoro portato avanti da una rete di Comuni che si è consolidata nel tempo e che si sta configurando come sistema coordinato di servizi per l'orientamento a livello regionale in grado di accompagnare i giovani nelle scelte importanti per il loro futuro. E proprio la piattaforma TALENT HUB e le sue funzionalità all'avanguardia per la scelta del percorso formativo e per la ricerca del lavoro saranno al centro di numerose delle iniziative in programma. Come ormai da tradizione, inoltre, le Job Weeks di Cremona rientrano nel calendario delle Job Weeks regionali promosse da Anci Lombardia e dalla Consulta regionale Informagiovani”.



ECCO COME FUNZIONA.



Dal 22 marzo 2022 dalla home page del sito web dell'Informagiovani del Comune di Cremona (https://informagiovani.comune.cremona.it) sarà possibile accedere all'area web interamente dedicata all'evento, all'interno della quale sarà possibile trovare:

pagine di presentazione delle aziende aderenti con offerte di lavoro e di tirocinio alle quali candidarsi online accedendo a www.talenthub.coach, la nuova piattaforma regionale per l'orientamento formativo e professionale;

un calendario di eventi, webinar, workshop dedicati al tema del lavoro e non solo, organizzati a Cremona e in tutta la Lombardia, con le indicazioni per partecipare;

informazioni, strumenti e approfondimenti per la propria ricerca attiva e per la preparazione al colloquio di selezione;

la possibilità di richiedere, su appuntamento, una consulenza specialistica gratuita e personalizzata per la stesura o la revisione del curriculum vitae o per un supporto nella ricerca del lavoro. I colloqui si potranno svolgere sia online che in presenza.



COME CANDIDARSI ALLE OFFERTE DI LAVORO E DI TIROCINIO.



Dal 22 marzo 2022 tutti i ragazzi e le persone alla ricerca di lavoro potranno trovare, accedendo all'area web delle Job Weeks, oltre 120 offerte di lavoro e tirocinio per oltre 200 posizioni disponibili sul nostro territorio (dato in evoluzione) e anche numerosissime posizioni stagionali aperte nell'animazione e nel turismo in Italia e all'estero, proposte dalle 39 aziende e altre realtà aderenti all'iniziativa.

La candidatura online alle offerte sarà possibile attraverso TALENT HUB, la nuova piattaforma regionale per l'orientamento. Dopo aver consultato le offerte, sarà necessario collegarsi al sito www.talenthub.coach, effettuare la registrazione (selezionando dal menu a tendina Cremona - Crema), compilare online il proprio curriculum e contattare l'Informagiovani di Cremona per validarlo: è infatti obiettivo dell’Informagiovani fare in modo che il curriculum sia il più possibile completo, riporti tutte le competenze, esperienze formative e professionali in modo da evidenziarne le potenzialità e permetterne una corretta valutazione da parte delle aziende che offrono lavoro e partecipano alla manifestazione.

Chi era già registrato alla banca dati Cvqui - Jobiri potrà accedere a TALENT HUB con le stesse credenziali (e-mail e password).

Dopo aver effettuato l'accesso a TALENT HUB sarà possibile cercare l'annuncio o gli annunci di interesse (con il codice JOB WEEKS 2022) ed effettuare direttamente la candidatura online.

Le candidature ricevute saranno valutate dalle aziende che contatteranno direttamente i candidati idonei per un colloquio conoscitivo tra il 4 e l'8 aprile 2022: i colloqui potranno svolgersi in presenza presso l'Informagiovani di Cremona in via Palestro 17 oppure online secondo le indicazioni che verranno fornite dall’azienda in fase di contatto.

L'accesso alla sede dell'Informagiovani dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria.



WEBINAR ED EVENTI.



In preparazione ai colloqui con le aziende, nella settimana dal 28 al 31 marzo, si svolgerà la rassegna di webinar TALENT HUB, un alleato per la ricerca del lavoro: gli orientatori esperti dell'Informagiovani del Comune di Cremona offriranno indicazioni e suggerimenti utili su come scrivere un curriculum vitae, affrontare un colloquio di selezione, approcciarsi al lavoro nei villaggi turistici o all'estero, partecipare ad un concorso pubblico e illustreranno le innovative funzionalità per l'orientamento professionale della piattaforma regionale TALENT HUB.

I webinar sono proposti in diversi giorni e in diverse fasce orarie per favorire la partecipazione di tutte le persone interessate.

Sono previsti inoltre eventi online dedicati ai Corsi ITS, al volontariato all'estero, a Linkedin per la ricerca del lavoro e tanto altro: il calendario completo delle iniziative in costante aggiornamento e tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione saranno pubblicati sull'area web delle Job Weeks accessibile dal sito dell'Informagiovani: https://informagiovani.comune.cremona.it



COME PARTECIPARE.



La partecipazione è gratuita ad iscrizione obbligatoria: i moduli di iscrizione saranno pubblicati sull'area web JOB WEEKS. Agli iscritti verrà inviato il link per partecipare al webinar.

IL PROGRAMMA.



TALENT HUB, un alleato per la ricerca del lavoro



28 marzo h. 17.00 | 29 marzo h. 18.30

IL CURRICULUM VITAE: IL TUO BIGLIETTO DA VISITA!

Ecco alcune strategie e suggerimenti per renderlo efficace e trovare il lavoro più adatto a te.

Conducono Sueellen Alquati e Silvia Resemini - Orientatrici Informagiovani Cremona



28 marzo h. 17.45 | 30 marzo h. 17.00

LAVORO STAGIONALE? KEEP CALM AND DON'T RELAX

Come avvicinarsi al mondo del lavoro con un'esperienza estiva: quali abilità e competenze posso sviluppare per il mio futuro.

Conduce Elena Bassi - Orientatrici Informagiovani Cremona



28 marzo h. 18.30 | 30 marzo h. 17.45

IL COLLOQUIO DI LAVORO: ISTRUZIONI PER L'USO

Come prepararsi, come lo si affronta e quali strategie adottare.

Conduce Stefano Tanturli - Orientatore Informagiovani Cremona



29 marzo h. 17.00 | 31 marzo h. 17.45

MOBILITA' INTERNAZIONALE E LAVORO ALLA PARI

Indicazioni utili e suggerimenti per affrontare al meglio queste importanti opportunità di crescita personale e linguistica.

Conduce Raffaella Marenghi - Orientatrice Informagiovani Cremona



29 marzo h. 17.45 | 30 marzo h. 18.30

LAVORARE NELLA P.A. NON E' UN MIRAGGIO.

COME PARTECIPARE AD UN CONCORSO PUBBLICO

Come funziona, come leggere un bando e come presentare domanda.

Conduce Sara Rota - Orientatrice Informagiovani Cremona

ALTRI EVENTI.

30 marzo h. 16.00

CORSI ITS: COSA SONO E COME FUNZIONANO

L'alternativa all'Università che garantisce una rapida crescita professionale e permette un inserimento immediato nel mondo del lavoro.

A cura di Servimpresa/CCIAA di Cremona e Fondazione ITS per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy



31 marzo h. 17.00

UN ANNO SOLO PER ME...

Come fare un'esperienza di volontariato all'estero con il Corpo Europeo di Solidarietà.

A cura del Servizio Progetti e Risorse del Comune di Cremona

Conduce Massimo Mancosu - Referente per il Corpo Europeo di Solidarietà



31 marzo h. 18.00

LINKEDIN PER CERCARE LAVORO

Il mondo del lavoro cambia ed è sempre più importante incontrare le aziende anche sui social.

La soluzione è Linkedin, il Social Network professionale che permette di creare un CV digitale e di trovare, conoscere e contattare le aziende.

A cura dell'Informagiovani del Comune di Cremona

Conduce Emanuela Spernazzati - Career Coach e Linkedin Trainer



UN CALENDARIO REGIONALE DI EVENTI.



Nell'ambito delle Job Weeks promosse da ANCI Lombardia e Consulta regionale Informagiovani è previsto dal 28 marzo all'8 aprile, un ricco calendario di eventi, manifestazioni e incontri dedicati al tema del lavoro, ma non solo! E' possibile consultare il programma delle JOB WEEKS LOMBARDIA in costante aggiornamento su www.talenthub.coach

La manifestazione è organizzata grazie ai componenti della Consulta Informagiovani di ANCI Lombardia e agli operatori degli sportelli Informagiovani dei Comuni che hanno aderito alla rassegna, che si sono impegnati a fornire ai giovani opportunità interessanti e occasioni di incontro e riflessione sull'orientamento professionale.



Le Job Weeks Cremona 2022 rientrano tra le azioni del Progetto "IG 4.0 - Informagiovani in rete per nuovi servizi e rinnovate politiche per e con i giovani" (di cui il Comune di Cremona è capofila) finanziato da Regione Lombardia e realizzato in collaborazione con Anci Lombardia nell'ambito del bando “La Lombardia è dei Giovani 2021”.



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA.

JOB WEEKS CREMONA

Informagiovani - Comune di Cremona

Telefono: 333 6143338

E-mail: info.lavoro@comune.cremona.it

AZIENDE PARTECIPANTI.

Al Centro S.p.A.

Ali Spa - Agenzia per il Lavoro

Alleanza Assicurazioni S.p.A. – Lombardia Est

Alleanza Assicurazioni S.p.A. - sede di Cremona

Arcari Arredamenti Srl

Archimede S.p.A.

Art Swiss Group

Blue Animation Team

DialogoDiretto Srl

E-Work Spa

Eurecastyle Animation

Eventi Animazione

Gi Group S.p.A.

Gruppo AB - Energy Sustainability

GSXecutive

Hidroklima Di Palmas Davide e C. Snc

Holiday System Srl

Il Cerchio Soc. Coop. Soc.

Italsinergie Srl

Lavoropiù

Manpower Srl

Me.Com Srl

Med@Events Srl.S

Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.

Nidec Fir Srl

Obiettivo Tropici

Openjobmetis

Pixieanimazione Srl.S

Polygon Spa

Randstad Italia S.p.A.

San Marino Tourservice S.p.A.

Sapiens Spa

Simar Costruzioni Meccaniche Srl

Studio Societario Tributario Stella Monfredini

Syngenta Italia S.p.A.

Talento e Passione di Pietroni Gianluca

Tango Animazione Srl

Umana S.p.A.

Vivateam Animazione

L'elenco delle aziende, in costante aggiornamento, sarà pubblicato sull'area web delle JOB WEEKS nella sezione AZIENDE PARTECIPANTI.



APPROFONDIMENTO

TALENT HUB

Piattaforma regionale orientamento

www.talenthub.coach



Talent Hub (www.talenthub.coach) è la piattaforma regionale per l’orientamento formativo e professionale, frutto di un intenso lavoro che ha visto l’Informagiovani del Comune di Cremona guidare, in qualità di capofila, una cordata di Comuni (Bergamo, Brescia, Lecco, Lissone, Lodi, Novate Milanese, Varese, Città Metropolitana di Milano) che hanno scommesso sulla possibilità e l’utilità di raccordare a livello regionale i servizi per l’orientamento scolastico e professionale rivolti ai giovani del nostro territorio. Una sfida che ha visto gli enti coinvolti e il partner tecnologico Jobiri mettere in campo le migliori risorse professionali e ANCI Lombardia, attraverso il Dipartimento Giovani, seguire con attenzione e competenza tutte le fasi di progettazione ed attivazione. Talent Hub, realizzata grazie al contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando “La Lombardia è dei giovani 2020”, è una piattaforma innovativa e in continua evoluzione.

PER REGISTRARSI E ACCEDERE A TALENT HUB: www.talenthub.coach