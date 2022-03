Al via Talent Hub, la piattaforma regionale per l'orientamento dei giovani

CREMONA - La piattaforma regionale per l’orientamento Talent Hub, che sarà attiva dalle 18,30 di oggi - al termine del Click Day, evento che avrà inizio alle ore 18 (qui il programma) - è frutto di un intenso lavoro che ha visto l’Informagiovani del Comune di Cremona guidare, in qualità di capofila, una cordata di Comuni (Bergamo, Brescia, Lecco, Lissone, Lodi, Novate Milanese, Varese, Città Metropolitana di Milano) che hanno scommesso sulla possibilità e l’utilità di raccordare a livello regionale i servizi per l’orientamento scolastico e professionale rivolti ai giovani del nostro territorio. Una sfida che ha visto gli enti coinvolti e il partner tecnologico Jobiri mettere in campo le migliori risorse professionali e ANCI Lombardia, attraverso il Dipartimento Giovani, seguire con attenzione e competenza tutte le fasi di progettazione ed attivazione. Talent Hub, realizzata grazie al contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando “La Lombardia è dei giovani 2020”, una piattaforma innovativa e in continua evoluzione, della quale, in mattinata, a SpazioComune, nel corso di un incontro pubblico, sono stati illustrati il funzionamento e le potenzialità.

“Talent Hub è l’esito di un progetto al quale, come Amministrazione Comunale stiamo lavorando grazie al ruolo fondamentale assunto dal nostro Informagiovani, servizio su cui abbiamo investito tantissimo, e da quello di Maria Carmen Russo in qualità di Presidente della Consulta Regionale Informagiovani presso ANCI Lombardia che ha guidato i partner nella realizzazione del progetto. Il bando ‘La Lombardia è dei Giovani 2020’ ci ha offerto l’occasione di metterci in rete con altri otto Comuni lombardi che hanno condiviso la nostra idea, cioè quella di costruire un sistema di orientamento per i giovani in grado di mettere in campo diverse forme di accompagnamento alle scelte importanti per il loro futuro e in particolare quelle riguardati il percorso formativo, l’ingresso nel mondo del lavoro e il passaggio da lavoro a lavoro in uno scenario complesso come quello attuale. Tutto questo sistema, che parte dal Comune di Cremona capofila del progetto, si è allargato a livello regionale con l’obiettivo di raggiungere anche i piccoli Comuni. Talent Hub è uno strumento innovativo perché coniuga i servizi offerti in presenza negli Informagiovani con quelli fruibili online e si rivolge non solo ai giovani, ma anche alle famiglie, alle scuole, alle università e alle realtà del mondo della formazione, alle aziende: qualcosa di assolutamente nuovo, sfidante ed impegnativo”, ha dichiarato l’Assessore all’Istruzione Maura Ruggeri nella sua introduzione. A seguire, Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani del Comune di Cremona e coordinatrice del progetto “Piattaforma Regionale Orientamento”, affiancata da Maria Valentina Comellini - componente dello staff che ha lavorato e sta lavorando a questo progetto - ha illustrato il funzionamento e le potenzialità della innovativa piattaforma che è a disposizione di giovani, famiglie, scuole, aziende, Comuni e Ambiti territoriali.