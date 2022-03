Alla Steelcover l’orto aziendale avanza

SAN GIOVANNI IN CROCE - «Detto e fatto». Il Consorzio Casalasco Servizi Sociali, guidato dalla direttrice Cristina Cozzini, sottolinea con soddisfazione i primi risultati del progetto di orto sinergico aziendale avviato presso la carpenteria Steelcover di San Giovanni in Croce, grazie alla collaborazione tra la ditta di Gianmario Delvò e il progetto «Legami di Terra – Orti Sociali Sinergici», avviato dal Concass come occasione di inserimento lavorativo di persone in carico ai servizi territoriali, senza lavoro, o con disabilità.

Nell’azienda sangiovannese è stata inserita una persona con disabilità che copre la quota di legge prevista per le ditte che hanno tra i 15 e i 35 dipendenti. Il suo compito è di curare una parte di terreno come orto e quando saranno pronti i prodotti l’idea è di distribuirli agli altri dipendenti, applicando così anche una forma di welfare aziendale.

Delvò è soddisfatto dell’esperienza che sta conducendo il dipendente: «Svolge il suo lavoro con grande passione. Adesso attendiamo che nascano le prime piante. Il nostro dipendente, tra l’altro, spontaneamente, ha deciso di curare anche quattro aiuole che abbiamo agli angoli della ditta e questo ha contribuito e contribuisce sicuramente a migliorare l’immagine dell’azienda».