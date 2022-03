Parcheggio Santa Tecla, tariffa speciale per gli studenti del Campus Santa Monica

CREMONA - Sopralluogo nel primo pomeriggio al parcheggio Santa Tecla di via Bissolati di una delegazione del Comune, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e di AEM Cremona S.p.A. Un incontro per suggellare l’avvio di significative agevolazioni riguardanti la sosta al parcheggio di via Bissolati per gli studenti universitari che frequentano le lezioni al Campus Santa Monica. Si tratta di una iniziativa di carattere sperimentale promossa da AEM Cremona S.p.A. in accordo con l’Amministrazione comunale e l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

SENZA LIMITAZIONI DI ORARIO.

Grazie alla misura adottata, gli studenti che frequentano a Santa Monica, una volta attivata la sosta tramite una apposita applicazione, potranno parcheggiare la propria auto a Santa Tecla, senza limitazioni di orario, dalle 08,00 alle 20,00, pagando una cifra forfettaria di 2,00 Euro al giorno, tramite smartphone utilizzando l’APP EasyPark.

“Un segnale di attenzione importante da parte di AEM, che ringraziamo sentitamente, rivolto in particolare ad agevolare la frequenza degli studenti fuori sede. Questo andrà ad inserirsi in un pacchetto di agevolazioni, di servizi e di altri interventi di varia natura, che l'Amministrazione Comunale sta promuovendo e che saranno presentati a breve, destinati agli studenti la cui presenza connoterà sempre più il volto di Cremona come città universitaria”, è il commento dell’Assessora all’Istruzione Maura Ruggeri e dell’Assessore alla Mobilità Sostenibile Simona Pasquali.

“Grazie ad un efficace ‘gioco di squadra’ abbiamo raggiunto un ottimo risultato” sottolineano il direttore di sede di Piacenza e Cremona dell’Università Cattolica Mauro Balordi e il vicedirettore per Cremona Matteo Burgazzoli, che aggiungono: “Gli studenti avevano manifestato l’esigenza di spazi a costo contenuto per il parcheggio delle auto, l’Università ha trovato una grandissima disponibilità da parte di Comune e AEM Cremona, ai quali va il nostro ringraziamento. In breve tempo siamo arrivati a mettere a disposizione questa economica opportunità in un parcheggio che è addirittura quasi confinante con il Campus”.

Al sopralluogo, per AEM Cremona, sono intervenuti il direttore generale Marco Pagliarini e il responsabile del Servizio sosta dell'Azienda Carlo Mancini.