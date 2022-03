Vescovato, addio allo storico imprenditore Giancarlo Corbari

VESCOVATO - Addio a Giancarlo Corbari storico imprenditore vescovatino. Aveva 81 anni. Con lui se ne va un pezzo di storia del paese: tra il 1968 e il 1974 ha gestito la gastronomia del paese, poi per una decina di anni la trattoria La Resca e infine dal 1993 sino al 2018 lo storico Bar Centrale. Oltre allo spirito imprenditoriale, è sempre stato attivo in paese come volontario in oratorio e ha coltivato la passione del canto, tanto che faceva parte della Camerata.