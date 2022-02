Paese in lutto per Giorgio Carra

VESCOVATO - Vasto cordoglio per l’improvvisa morte di Giorgio Carra. Se n’è andato, a 65 anni, uno degli imprenditori vescovatini che hanno segnato la storia del paese, gestendo per decenni la storica officina di piazzale Europa.

Giorgio ha lasciato un ricordo indelebile in intere generazioni di clienti. La sua professionalità e la sua inossidabile passione per il lavoro lo hanno infatti reso un punto di riferimento per tutto il territorio provinciale. Aveva iniziato l’attività, poi ereditata dal padre, sin da quando era ragazzino.

Dal 1989 è subentrato passando da dipendente a socio, lavorando fianco a fianco con il papà Ernesto. L’officina, da sempre collocata in piazzale Europa 27, è stata una delle prime autorizzate del gruppo Fiat per risolvere le problematiche legate alle macchine in garanzia e non solo. Per decenni ha mantenuto l’appalto per il soccorso Aci dei mezzi incidentati sulla strada. E di interventi, Carra ne ha compiuti tanti col suo carro attrezzi. Servizio, quest’ultimo, che ha portato avanti ininterrottamente sino al 2010.

DAI MOTORI ALLA PESCA.

Un amore, quello per i motori, che è stato coltivato sino a due anni fa, quando ha deciso di cedere definitivamente l’attività. Da allora ha iniziato a dedicarsi alla pesca, passione che condivideva con Erik, il compagno della figlia Sara. Assieme, giusto il 13 dicembre, avevano fatto un’uscita indimenticabile che Giorgio amava raccontare agli amici. Proprio in quell’occasione aveva pescato 40 trote.

In tanti lo ricordano nella sua officina, alla guida del suo carro attrezzi, sempre pronto ad intervenire durante il giorno, ma anche in piena notte. Presso la sua struttura si sono formati moltissimi meccanici che, una volta acquisiti i segreti del mestiere, hanno deciso di fare il salto di qualità e di mettersi in proprio.

I funerali si terranno sabato mattina alle 16 nella chiesa parrocchiale San Leonardo di Vescovato. Il corteo si sposterà poi al cimitero per la tumulazione. L’addio ad un imprenditore molto conosciuto e a un grande maestro. In tanti oggi si sono stretti al dolore della moglie Pierina e della figlia Sara.