Monitor d’avanguardia per i parametri vitali

CASALMAGGIORE - Grazie al Rotaract Piadena Casalmaggiore Asola con la collaborazione del Gruppo Sostenitori Centro Tumori di Piadena e del Rotary Club Casalmaggiore Oglio Po, il Day Hospital Oncologico dell’ospedale può contare da alcuni giorni su un nuovissimo e avanzato monitor multiparametrico con display a colori, per la misurazione di vari valori come la pressione, la saturazione, le pulsazioni cardiache. «Lo strumento — ha spiegato oggi il presidente del Gruppo Sostenitori Centro Tumori Pietro Bastoni alla presentazione — è stato acquistato grazie all’iniziativa organizzata dai ragazzi e dalle ragazze del Rotaract sabato sera all’oratorio di Piadena, una cena con delitto, intitolata ‘Fascino letale’, con la compagnia Elp, che ha fatto il tutto esaurito con 80 partecipanti, tutti giovani. Un ringraziamento all’associazione Amici dell’Ospedale Oglio Po, presente qui con il presidente Claudio Toscani, che ha consentito come sempre il completamento delle pratiche, e voglio citare anche Luigi Borghesi e Mariarosa Ghizzardi, preziosissimi per il loro lavoro. Un grazie anche alla MG.K.Vis e al titolare della Pool Pharma Giorgio Pizzoni, che ha sempre un occhio di riguardo per il nostro territorio, e al direttore sanitario dell’Asst Rosario Canino, che ha tra l’altro consentito in tempi rapidissimi al medico Rodolfo Passalacqua di prestare la sua collaborazione per sostituire momentaneamente il medico Adamo Stefano Boselli per le visite senologiche di prevenzione dei tumori della mammella che abbiamo avviato alla Rsa San Vincenzo di Vho».

Toninelli mentre prova il monitor donato all’Oglio Po

Presenti all’incontro di presentazione del dispositivo medicale il presidente del Rotaract Alessandro Toninelli con Alessandro Stringhini e Matteo Sinelli. Canino ha a sua volta ringraziato per il dono: «Sono io che ringrazio tutti voi in modo sentito per questo monitor molto bello, che facilita il lavoro delle infermiere. Ne avevamo bisogno». Toscani ha rimarcato la sensibilità del Centro Tumori di Piadena per l’Ospedale Oglio Po: «Il padre dell’attuale presidente, Stefano Bastoni, è stato tra i fondatori della nostra associazione e mi fa piacere che il figlio Pietro ne abbia seguito le orme con la stessa concretezza e meticolosità». Va ricordato che a dicembre 2021 il sodalizio piadenese, nella sua sede di largo Cavallotti a Piadena, ha destinato due contributi, da 4 mila euro ciascuno, a MEDeA, Medicina e Arte, rappresentata da Passalacqua e all’Associazione Cremonese Cura del Dolore, attraverso Antonio Auricchio. Lo stesso gruppo il 6 marzo dello scorso anno aveva donato 10 mila euro all’associazione Amici dell’Ospedale Oglio Po a favore del progetto «Il cielo in una stanza», voluto dal Rotary Club Oglio Po per ristrutturare completamente il Day Hospital oncologico.