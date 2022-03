I nonni sbarcano sui social: dalla Rsa alla conquista della rete

CASTELVERDE - Crescono a vista d’occhio gli amici social della Fondazione Redentore di Castelverde. Da alcuni mesi l’opera Pia sita in via Gardinali è sbarcata su Facebook e Istagram e grazie all’intraprendenza delle animatrici ed educatrici della struttura, le pagine sono costantemente aggiornate con notizie circa iniziative, attività, laboratori, ma anche eventi lieti come compleanni o anniversari. Si tratta di un ulteriore servizio particolarmente apprezzato dai familiari che così vedono i loro cari anche attraverso lo strumento digitale, ma anche da tanti cremonesi che così possono partecipare alla vita quotidiana della Fondazione.

«Siamo sbarcati in internet – spiega il presidente don Claudio Rasoli – per mostrare le tante cose belle che avvengono nella nostra struttura che è e che vuole diventare sempre di più un luogo di vita, di gioia, di proposte simpatiche e coinvolgenti. Soprattutto nel periodo natalizio abbiamo avuto tante sorprese: dalla visita di Santa Lucia a quella di Babbo Natale, dallo zampognaro agli auguri dei bambini del catechismo. Tutto documento sui nostri social. In queste settimane ci siamo dovuto un po’ fermare a causa della recrudescenza del Covid, ma adesso che abbiamo superato anche questa fase non facile riprendiamo alla grande».

PROTAGONISTI I NONNI E I RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI.

E i protagonisti sono sempre i cari nonni della Rsa e i ragazzi diversamente abili di Casa S. Giuseppe.

«Le nostre animatrici stanno coinvolgendo in prima persona gli ospiti che, quasi quotidianamente, offrono la loro saggezza con tanta semplicità e simpatia: c’è chi recita il proverbio del giorno in rigoroso dialetto cremonese, chi racconta una filastrocca dedicata al mese di febbraio, chi spiega come fare le lattughe di Carnevale, chi ricorda cosa si faceva da ragazzi il giorno del mercoledì delle ceneri. Ma c’è anche un’attenzione all’attualità come la preghiera per la pace in Ucraina. Anche con questa semplicissima attività vogliamo tenere viva l’attenzione dei nostri anziani su quanto accade non solo sul territorio cremonese, ma nel mondo intero. È un modo per tenerli interessati dell’attualità e per farli sentire protagonisti. E devo dire che tutti si mettono in gioco con grande entusiasmo».

Tra i video più cliccati anche quello dell’ultranovantenne Carlo Ruggeri che con una verve tutta giovanile formula i suoi auguri più belli a tutte le donne per l’8 marzo: ‘La donna? È la creatura più bella che Dio abbia creato’ ha concluso Carlo mentre abbracciava un profumatissimo mazzo di mimose.



Pienamente coinvolti anche i disabili della Rsd che sono sempre molto felici nel far vedere i risultati dei loro tanti laboratori, ma anche di manifestare il loro no convinto alla guerra con un grande cartellone dalla scritta eloquente ‘Stop the war’.