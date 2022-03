Covid: in Lombardia il tasso di positività sale al 10,3%

CREMONA - Con 46.087 tamponi effettuati è di 4.791 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia - 157 in provincia di Cremona -, con un tasso di positività in salita al 10,3% (ieri era al 9,4%).

Il numero dei ricoverati è in lieve aumento nelle terapie intensive (+1, 73) e in calo nei reparti (-14, 762). Sono 18 i decessi, nessuno a Cremona, che portano il totale da inizio pandemia a 38.939.

I DATI NELLE PROVINCE.

Per quanto riguarda le province, ecco i dati:

Milano 1.662 casi,

Bergamo 283,

Brescia 507,

Como 370,

Cremona 157 ,

, Lecco 145,

Lodi 93,

Mantova 187,

Monza e Brianza 409,

Pavia 196,

Sondrio 108

Varese 442.

+30% DEI CASI DI COVID A SETTIMANA.

«In Italia siamo già ad un livello di incremento dei casi di Covid pari al +30% alla settimana ed è probabile che nei prossimi giorni vedremo anche un aumento dei ricoveri ospedalieri: è una situazione di nuovo peggioramento dell’andamento della pandemia che si risconta anche in altri Paesi Ue, dove in alcune realtà il rialzo dei casi si è verificato prima poiché prima si è passati ad un allentamento delle misure restrittive». Lo spiega Cesare Cislaghi, già presidente della Società italiana di epidemiologia.

QUASI UN MILIONE GLI ATTUALMENTE POSITIVI.

Tornano vicino a quota un milione (999.504) le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 13.882 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 13.373.207 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 156.868. I dimessi e i guariti sono 12.216.835, con un incremento di 36.111 rispetto a ieri.