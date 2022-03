Auto si ribalta in un fosso asciutto: elisoccorso per un 28enne

CREMOSANO - Un 28enne di Camisano è rimasto ferito in maniera seria stamane all'alba lungo la provinciale per Crema. A bordo con lui c'era una donna di 47 anni, trasportata in ambulanza all'ospedale Maggiore di Crema, ma fortunatamente non in gravi condizioni.

L'auto, una Peugeot, è finita fuori strada nel tratto tra la frazione di Crema di Santa Maria dei Mosi e il paese. Si è ribaltata in un fosso asciutto, appoggiandosi al letto del canale irriguo con la fiancata destra. I due occupanti sono rimasti incastrati.

In particolare, il 28enne era impossibilitato a muoversi, con la testa bloccata contro la portiera del lato passeggero. Ci fossero stati anche solo venti centimetri d'acqua sarebbe annegato.

L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di liberare i due feriti. L'auto è stata sollevata con dei cuscinetti ad aria e poi è stata tagliata la carrozzeria utilizzando il flessibile.

Per i soccorsi al 28enne è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza, decollata da Como e atterrata nel terreno agricolo a fianco della provinciale. Il ragazzo è stato poi trasferito all'ospedale Maggiore di Cremona. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri del Radiomobile di Crema.