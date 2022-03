Va fuori strada con l'auto. Ferite serie per un 24enne

MADIGNANO - La Lancia Y ha sfondato il guard rail della Paullese all’altezza della curva che costeggia la stazione ferroviaria, per poi ribaltarsi nel canale irriguo a fianco della carreggiata. Ferito in maniera seria un 24enne di Crema. L’incidente stradale è avvenuto pochi minuti prima delle 14. In base a quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale, il giovane automobilista, viaggiava in direzione Crema. Avrebbe perso il controllo dell’auto poche decine di metri prima del curvone che immette sul rettilineo ove si trova il semaforo. La Y ha invaso la corsia opposta, poi è rientrata sulla propria, ma il 24enne non è riuscito a tenerla in carreggiata. Un impatto violento che ha distrutto l’auto. Il ragazzo al volante è rimasto incastrato nell’abitacolo. Per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Crema. Il personale sanitario del servizio di emergenza del 118 ha prestato le prime cure, prima del trasferimento in codice rosso in ospedale a Crema.