Missione in Ucraina, volontari cremaschi in prima linea: 30 profughi da salvare

CREMA - Caricano generi alimentari e beni di prima necessità da consegnare e recuperano 30 profughi. Volontari cremaschi in prima linea per dare una speranza a chi scappa dalla guerra. Sono arrivati al confine tra Romania e Ucraina poche ore fa, si sono incontrati lì: una quindicina di persone in tutto, due carovane separate che hanno viaggiato su otto tra pulmini e furgoni, carichi di prodotti di prima necessità. Beni raccolti la scorsa settimana in varie iniziative di solidarietà che hanno visto la massiccia adesione dei cremaschi, tra cui quella dell'Arci di San Bernardino.

L'arrivo dei volontari cremaschi al confine tra Romania e Ucraina

Oltre 30 ore di viaggio, attraversando Slovenia, Ungheria e Romania. I volontari passeranno la dogana a breve per consegnare agli ucraini il materiale, dai generi alimentari a lunga conservazione ai prodotti per l'igiene personale, dai vestiti alle coperte. "Vogliamo poi caricare una trentina di sfollati, per portarli con noi in Italia", spiega l'ex parlamentare Franco Bordo, uno dei volontari. L'obiettivo è quello di non rientrare con pulmini e furgoni vuoti. Nelle prossime ore dovranno capire come espletare tutte le formalità burocratiche. "Abbiamo trascorso la notte nella città romena di Suceava poi ci siamo spostati al confine. Ci sono migliaia di persone che stanno fuggendo e la situazione è pesantissima sotto tutti gli aspetti. Fa molto freddo e siamo in attesa di avere l'ok dalle autorità doganali per poter entrare per qualche chilometro in Ucraina e consegnare la merce".