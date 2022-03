Gambalone in sicurezza, ripristinate le sponde

CASALMAGGIORE - Si sono conclusi i lavori di rafforzamento delle sponde dei fossi e di messa in sicurezza della rete idrica di prosciugamento consortile in via Nucleo Gambalone a Cappella di Casalmaggiore con la sua congiunzione a via del Morone di Rivarolo del Re. Le opere, realizzate dal Consorzio di Bonifica Navarolo, riguardano il consolidamento delle sponde dei canali Gambalone di Casalmaggiore e Gambalina di Rivarolo del Re. L’intervento si è reso necessario per le frane dovute al normale deflusso delle acque, al passaggio dei veicoli lungo la strada e anche ai tunnel scavati dalle nutrie. Il tratto interessato è lungo circa un chilometro. L’opera faceva parte del primo lotto, del costo di 600 mila euro complessivi, degli «Interventi di difesa sponsale e messa in sicurezza della rete idrica di prosciugamento consortile e relativi manufatti».

I lavori sono coperti da un finanziamento al 100 per 100 della Regione Lombardia, nell’ambito del programma 2021-2023 della macroarea «Contributi per interventi per lo sviluppo del sistema infrastrutturale dei consorzi di bonifica con finalità irrigue e difesa del suolo». Un lavoro infrastrutturale simile è stato eseguito in precedenza dal Consorzio di Bonifica Navarolo in collaborazione con il Comune di Rivarolo del Re, sul tratto stradale comunale di via Cò De Meravigli (Gambalone) costeggiato dal fossato irriguo Gambalina in gestione al Navarolo. Il rinforzo è stato effettuato in tutti i casi tramite collocazione di sassi da scogliera sulle sponde dei fossati, per riqualificare e risagomare l’alveo andando a consolidare i versanti in frana sostenendo il terreno.