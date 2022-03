Caduta da cavallo, feriti nonno di 62 anni e la nipotina di 4

RIVOLTA D'ADDA - Un nonno 62enne e la nipotina di 4 anni sono rimasti feriti nel pomeriggio a causa di una caduta da cavallo avvenuta in località Cantacucca, lungo la provinciale per Cassano d'Adda. In corso le indagini da parte dei carabinieri. Il 62enne ha riportato un trauma cranico, definito serio dai medici, ed è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Matteo di Pavia. Sembrerebbero meno gravi le condizioni della piccola, trasferita in codice verde a Treviglio.