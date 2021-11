Colpito da un calcio del cavallo, grave un bimbo di 9 anni

STAGNO LOMBARDO - E' stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo (codice giallo) il bimbo di 9 anni che nel tardo pomeriggio di ieri è stato colpito dal calcio di un cavallo nel centro ippico Le Colombare di Stagno Lombardo. Il colpo ricevuto è stato davvero forte e inizialmente si è anche temuto il peggio. Sul posto sono arrivati immediati i soccorsi, l'automedica e l'ambulanza della Croce Verde; ma viste la gravità delle ferite è stato allertato l'elisoccorso. Ansia e spavento si sono alternate tra i presenti. Le condizioni del bimbo sono serie ma non sembra in pericolo di vita.