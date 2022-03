Covid, risalgono lievemente i nuovi casi di positività: sono 194. Un morto

CREMONA - Sono 194 i nuovi casi di positività al Covid (ieri erano stati 180) registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. Purtroppo si segnala anche un'altra vittima. A livello regionale, in Lombardia continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-7) e nei reparti (-18). A fronte di 68.954 tamponi effettuati, sono 5.813 i nuovi positivi (8,4%).

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 68.954, totale complessivo: 33.599.722

i nuovi casi positivi: 5.813

in terapia intensiva: 72 (-7)

i ricoverati non in terapia intensiva: 776 (-18)

i decessi, totale complessivo: 38.870 (+25)



I nuovi casi per provincia: