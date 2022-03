Ospedale, riprendono le visite ai pazienti ricoverati. Ecco le regole

CREMONA - Da venerdì 11 marzo 2022 è di nuovo possibile far visita alle persone ricoverate in ospedale. L’accesso è concesso solo se la persona è in possesso di:

Green pass rafforzato : certificazione verde Covid-19, ottenuta con la terza dose (“booster”)

oppure

: certificazione verde Covid-19, ottenuta con la terza dose (“booster”) oppure Green pass base, ottenuto da guarigione o con la conclusione del ciclo vaccinale primario (due dosi) insieme all’esito negativo di un tampone antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti.



A tutela della salute dei più piccoli, ai bambini con meno di 12 anni non è consentito far visita ai degenti.

IL PERCORSO PER ACCEDERE IN OSPEDALE

Recarsi ai varchi. Per accedere a qualunque reparto di degenza, il visitatore deve recarsi presso i varchi presenti nell’atrio delle strutture ospedaliere di Cremona e Oglio Po.

La verifica del Green pass. Il visitatore dovrà esibire al personale la Certificazione Verde Covid-19 che ne verificherà la validità tramite dispositivo digitale.

Al visitatore verrà inoltre:

chiesto di indossare correttamente la mascherina

rilevata la temperatura corporea

richiesto di igienizzarsi le mani

In caso di sintomatologia Covid-19 (febbre, tosse, raffreddore, mal di gola, ecc) e/o ‘contatto stretto’ negli ultimi 14 giorni con una persona con diagnosi sospetta/confermata di Covid-19, anche se in possesso di regolare Green Pass, il visitatore non potrà accedere alle strutture.

Il braccialetto verde. Una volta effettuati questi passaggi preliminari indispensabili per acconsentire l’accesso, il visitatore verrà munito di braccialetto verde identificativo. Con questo ‘lascia passare’ potrà recarsi in reparto.

In reparto. È consentita per ogni paziente la visita di un solo visitatore alla volta. All’interno delle stanze di degenza in presenza di più malati, i visitatori dovranno indossare la mascherina e mantenere una distanza di almeno 1 metro dalle altre persone.

Orari di visita. I giorni e gli orari di visita per ogni reparto sono pubblicati sul sito www.asst-cremona.it. All’interno delle fasce orarie indicate, il personale sanitario potrà comunicare al paziente o al care giver eventuali modalità di accesso specifiche. Non è attualmente consentita la visita ai degenti ricoverati presso i reparti Covid.