Lombardia: 30 milioni di euro per due nuove tratte della Ciclovia del Vento

STAGNO LOMBARDO - Regione Lombardia mette a disposizione 30 milioni di euro per realizzare due ulteriori lunghi tratti della Ciclovia turistica nazionale Vento. Lo stanziamento è di 20 milioni per la tratta L3 da Pavia a San Rocco al Porto (Lodi) che attraversa 16 Comuni per un totale di 75 chilometri, mentre 9,7 milioni euro serviranno per la tratta L5 da Stagno Lombardo a Viadana che attraversa 9 Comuni per un totale di 51 chilometri.

Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. «La Ciclovia Vento - dichiara Terzi - è un’infrastruttura sostenibile di notevole rilevanza per la nostra terra. E per questo come Regione Lombardia siamo fortemente impegnati per la realizzazione delle diverse tratte. Un importante impegno economico, attraverso gli stanziamenti di risorse regionali, ma anche tecnico e politico. La Ciclovia Vento rappresenta un’opportunità strategica per i territori attraversati, che potranno beneficiare dell’indotto legato al cicloturismo». I 30 milioni di euro derivano da fondi statali e fondi regionali, questi ultimi stanziati attraverso il Piano Lombardia. (ANSA)