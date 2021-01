CAORSO (28 gennaio 2021) - In consiglio provinciale a Piacenza via libera per il tratto di ciclovia VenTo Caorso-Cremona, che prevederà quattro interventi di sistemazione o raccordo delle ciclabili esistenti: attraversamento torrente Chiavenna a Caorso, adeguamento del percorso a San Nazzaro, raccordo in golena sotto il ponte di Castelvetro e adeguamento della spalla ciclabile proprio lungo il ponte sul Po che porta a Cremona. Per procedere serviva un protocollo d’intesa per l’attuazione e la gestione dell’intervento fra Provincia di Piacenza e Comuni di Caorso, Monticelli, Castelvetro e Cremona. A presentare il progetto è stata la presidente Patrizia Barbieri, che ha ricordato che l’investimento economico sarà di un milione e 100 mila euro. Il sindaco di Castelvetro Luca Quintavalla ha espresso grande soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, visto che inizialmente questo tracciato non era inserito in VenTo.

