Perde il controllo dell'autobotte, ferito 50enne cremasco

CASALETTO VAPRIO - Fuori strada ieri alle 23 lungo la provinciale 80, nel tratto tra il cavalcavia ferroviario di Trescore Cremasco e la rotatoria che porta a Capralba e Campagnola. Ferito un 50enne cremasco, al volante di un autobotte per il trasporto del latte. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo pesante in pieno rettilineo, uscendo sul lato destro della carreggiata in direzione Soncino. L'autobotte si è ribaltata. Il 50enne è stato trasferito in ambulanza al Maggiore per accertamenti. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Crema. Questi ultimi hanno provveduto a mettere in sicurezza il camion, che perdeva gasolio.