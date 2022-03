8 marzo, gli auguri di CGIL alle donne

CREMONA - In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale dei diritti della donna, la CGIL di Cremona vuole ricordare la genesi di questo importante appuntamento. Il Sindacato, in una nota, definisce questa data: «Una ricorrenza della lotta per la libertà, l’uguaglianza, i diritti, il lavoro, per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono ancora, purtroppo, vittime».



«In questi momenti difficili - continua -, con un’emergenza sanitaria, economica e sociale che ha pesato e pesa ancora sulle spalle di moltissime donne, anche in Italia, è ancora più necessario porre queste riflessioni al centro del dibattito. L’augurio, per questa giornata, va a tutte le donne che vogliono essere pienamente protagoniste nella ripresa e rilancio del nostro Paese».