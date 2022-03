8 Marzo, a Cremona e Crema punto d'ascolto della polizia di Stato

CREMONA/CREMA - Domani, 8 marzo, ricorre la Giornata internazionale della donna, in vista della quale la Questura di Cremona, nell’ambito della campagna di prevenzione “Questo non è amore”, diventata progettualità permanente della Polizia di Stato da novembre 2017, metterà in campo, nel pomeriggio della giornata di domani, in piazza Stradivari a Cremona, un punto di ascolto e informativo mobile dedicato alla cittadinanza in generale, e in specie alle donne, per diffondere l’importanza di una cultura fondata sulla parità di genere. Nell’occasione, personale della Polizia di Stato impegnato nella materia, distribuirà i dépliants della campagna realizzati dal Servizio Centrale Anticrimine. Analoga iniziativa è stata organizzata, nel corso della mattinata, dal Commissariato di P.S. in piazza Duomo a Crema.