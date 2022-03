“Progetta una lezione con Lego® Education”, CremonaFiere e C2 Group lanciano il concorso

CREMONA - CremonaFiere e C2 Group giocano di squadra e stringono un’importante partnership per promuovere, nell’ambito dell’evento Cremona&Bricks, in programma il 9 e 10 Aarile 2022 in Fiera a Cremona, un concorso STEM e coding rivolto ai docenti delle scuole di Cremona, Brescia, Lodi, Mantova, Piacenza. L’esperienza organizzativa di CremonaFiere e la specializzazione di C2 Group, distributore LEGO® EDUCATION e leader in Italia per gli ambienti innovativi nelle scuole grazie alla sinergia con i maggiori produttori informatici, ha portato all’ideazione del concorso rivolto ai docenti di scuola primaria e secondaria delle province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Piacenza.xIl concorso punta a promuovere la conoscenza e a incoraggiare l’utilizzo dei kit LEGO® Education SPIKE™ Essential nelle scuole, per stimolare l’apprendimento delle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) attraverso il gioco, la risoluzione dei problemi e la narrazione, preparando gli alunni a sviluppare una mentalità resiliente e indipendente.

“Cremona&Bricks è un evento nel quale dimostreremo quanto i percorsi formativi e di apprendimento possano essere positivamente condotti tramite il gioco, soprattutto se affrontato con professionalità e competenza – dichiara il Presidente di CremonaFiere Roberto Biloni -. La partnership con l’associazione Cremona Bricks per l’organizzazione della manifestazione e con C2 Group per l’approccio scientifico alla formazione sono la dimostrazione concreta di un sistema che si muove per creare valore aggiunto, anche per questo abbiamo ritenuto di coinvolgere attivamente le scuole, in particolare gli insegnanti che sono l’anima della formazione.”

“Collaboriamo con piacere a questo progetto che intende supportare i docenti e le scuole nella diffusione delle materie STEM – dichiara Stefano Ghidini titolare e responsabile progetti educational per C2 Group-. I kit LEGO® Education SPIKE™ Essential sono strumenti efficaci per stimolare negli studenti e nelle studentesse il ragionamento e la sperimentazione guidata dai docenti, abilità che saranno fondamentali nel successivo ingresso nel mondo del lavoro in ambito industriale”. Il concorso prende il via oggi, 7 marzo 2022, per culminare poi durante i giorni di Fiera con la presentazione dei progetti e la proclamazione dei vincitori che riceveranno in donazione materiale LEGO® Education per l’uso didattico. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.cremonaebricks.it.