Una città di Lego, l'esposizione Cremona Bricks

CREMA - Una città in miniatura. Si fa per dire. Un'opera urbanistica di 12 metri per 3, tutta realizzata con i mattoncini colorati che tutti amiamo: i Lego. Il diorama si può ammirare nella sala Pietro Da Cemmo al Museo Civico di Crema, dove ha luogo in questi giorni l'esposizione di Lego di Cremona Bricks. Nonostante le dimensioni queste sono solo le "prove generali", come le definisce il presidente Ugo Carminati. Infatti, il 9 e 10 l'esposizione approderà a Cremona nel padiglione 1 della Fiera, dove il diorama raggiungerà le impressionanti dimensioni di 6 metri per 30.



Non solo la città in miniatura (dove, tra l'altro, figura un simpaticissimo mini-carnevale cremasco con tanto di carro), ma anche diverse costruzioni a tema piratesco e medievale, nonché le immancabili miniature di Star Wars. All'esposizione sono allestiti dei banchetti in cui comprare gli storici mattoncini che da generazioni appassionano piccoli e grandi.