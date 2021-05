Dall'Avis aiuto ai cittadini per la prenotazione del vaccino

PIADENA DRIZZONA - La sezione Avis di Piadena Drizzona si mette a disposizione per aiutare i cittadini del paese e dei comuni limitrofi nella prenotazione del vaccino. “Questo servizio - spiegano all’Avis - verrà effettuato da lunedì 17 a venerdì 21 maggio, dalle 20.30 alle 21.30 e tutte le domeniche dalle 10 alle 12. I cittadini interessati dovranno venire nella sede Avis in Via Marconi 18 a Piadena Drizzona”. Il servizio sarà effettuato sia per i donatori di sangue che per i non donatori.