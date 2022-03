Sangue sulla strada: mistero sulla riva del Chiavenna

CAORSO - Mistero sulla riva del Chiavenna. Questa mattina alcuni residenti hanno trovato evidenti tracce di sangue in più punti della strada, sul muretto che si affaccia proprio al torrente, sulla ringhiera, in un cortile privato nelle vicinanze e sul relativo cancello.

Le macchie di sangue presenti in più punti sulla strada

Non solo: vicino al parapetto di via Lorenzo Toncini anche un paio di pantaloni, strappati e a loro volta insanguinati. Come se qualcuno si fosse ferito e avesse tentato di medicarsi sul posto.

Le modalità e le cause, al momento, restano sconosciute. Sono state allertate le forze dell’ordine, indagini dei carabinieri in corso.