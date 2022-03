Ritorna «Lo Sbaracco». Oggi e domani affari «en plein air»

CREMONA - Oggi e domani ritorna «Lo Sbaracco», appuntamento organizzato da Botteghe del Centro e Confcommercio in collaborazione con il DUC, per chiudere i saldi invernali. Confidando nella clemenza di questo anticipo di primavera, i negozianti potranno esporre all’esterno la merce di fine stagione, ovviamente a prezzi ancora più vantaggiosi rispetto a quelli applicati fino ad oggi. «Occasioni da non perdere», recita il claim dell’evento. L’appuntamento, ormai tradizionale, è una festa dello shopping ma anche una bella opportunità per vivere appieno la bellezza di Cremona.