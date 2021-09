Commercio, lo Sbaracco ha fatto centro. Grande successo dell’iniziativa

CREMONA - Una boccata d’ossigeno per i commercianti del centro. Una delle categorie più colpite dalla pandemia ha ripreso a guardare al futuro con più ottimismo. Il merito è anche di iniziative come quella dello ‘Sbaracco’ che nelle giornate di sabato e ieri ha animato corso Campi, Garibaldi e Mazzini, ma anche la galleria XXV Aprile, largo Boccaccino, le piazze Roma e Stradivari e altre strade come via Guarneri del Gesù e via San Tommaso. Centinaia le persone che, provenienti sia dalla città ma anche dalla provincia, hanno animato il cuore di Cremona. «In due giorni c’è stata davvero molta gente in giro, come ho avuto modo di vedere di persona – ha confermato Marco Stanga, vicepresidente di Confcommercio Cremona e presidente di Federmoda – e questo conferma che si tratta di una manifestazione di grande successo». In realtà è il secondo segnale positivo per i commercianti di Cremona. «In questi giorni – ha aggiunto Stanga – possiamo trarre un bilancio positivo anche per quanto riguarda i saldi di luglio e agosto. Rispetto al 2020 c’è stata un’evidente ripresa e in vista della stagione autunno-inverno siamo fiduciosi, nella speranza che il Covid non imponga nuove chiusure». Il risultato dell’iniziativa, alla quale hanno partecipato una cinquantina di attività del centro ed è stata patrocinata dall’amministrazione comunale di Cremona e dal Distretto Urbano del commercio, è stato considerato «positivo» anche da Giorgio Bonoli, direttore di Confesercenti. «La manifestazione è andata bene, e questo è un qualcosa che fa ben sperare per il futuro», ha commentato Bonoli.