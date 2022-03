Diamanti, nuova condanna per il Banco BPM

CREMONA - Nuovo capitolo sulla questione «diamanti da investimento». Dalla Federconsumatori di Cremona arriva la notizia che «ben 20 risparmiatori di Cremona, che si sono rivolti all’associazione, hanno convenuto in giudizio il Banco BPM davanti al Tribunale di Cremona», con il patrocinio di un pool di professionisti coordinato dall’avvocato Massimo Cemiglia e composto dagli avvocati Annalisa Beretta, Paolo Invemnizzi e Alessandro Caponi.

«La banca, difesa dall’avvocato Luca Zitiello, con ben 4 sentenze emesse a seguito di discussione orale, è stata condannata dal Tribunale di Cremona a corrispondere ai 20 risparmiatori una somma pari alla differenza tra il prezzo di acquisto dei diamanti e il loro effettivo valore (oltre interessi e rivalutazione), così come determinato dalla consulenza tecnica d’ufficio esperita nel processo», si legge nel comunicato di Federconsumatori di Cremona.

«Da sottolineare che il 30 settembre 2021 era stata emessa, un’altra sentenza di condanna, che non è stata impugnata dalla banca ed e quindi passata in giudicato - chiarisce il comunicato -. Il Tribunale ha riconosciuto, con queste sentenze, la piena responsabilità contrattuale del Banco BPM, che non ha doverosamente informato i risparmiatori sulle caratteristiche degli acquisti, accertando inoltre che il prezzo pagato all’epoca per i diamanti era notevolmente superiore rispetto al loro effettivo valore di mercato».

La Federconsumatori informa che c'è tempo fino al 2026 per far valere i propri diritti, invitando i risparmiatori danneggiati dalla vendita di diamanti a inviare una manifestazione di interesse all'indirizzo mail federconsumatoricremona@cgil.lombardia.it inserendo nell'oggetto la parola "Diamanti".