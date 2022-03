Imbratta la stanza del Pronto soccorso con scritte No vax, denunciato 45enne

CASALMAGGIORE - Va al Pronto soccorso dell'Oglio Po lamentando problemi respiratori e durante l'attesa imbratta con scritte i locali.

I FATTI.

Nelle scorse settimane l’Asst di Cremona ha denunciato di aver rilevato, all’interno di un locale usato come astanteria del Pronto Soccorso dell’Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, delle scritte tracciate con un pennarello indelebile dove si faceva riferimento a tematiche No vax citando poi in maniera confusa e priva di logica l’ordine mondiale (OPPT) o One People’s Public Trust il Trust o fondo fiduciario di One People, noto a livello mondiale come un pilastro delle teorie complottiste.

A seguito della denuncia, la Digos della Questura di Cremona, diretta da Gianluca Epicoco, ha svolto gli opportuni accertamenti sentendo i sanitari presenti la sera in cui sono state scoperte le scritte ed esaminando gli accessi al pronto soccorso.

Al termine degli accertamenti, durati alcuni giorni, individuato l’autore: un uomo di 45 anni residente nel mantovano, con a carico diverse segnalazioni, che si era recato presso il pronto soccorso lamentando appunto alcuni sintomi respiratori e che era rimasto da solo nella sala d’attesa per un periodo sufficiente a tracciare le scritte sul muro della stanza.

L’uomo è stato quindi successivamente identificato grazie alle generalità fornite all’atto dell’accesso ed indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona per il reato di imbrattamento.

Oltre alla denuncia penale, in conseguenza dei danni cagionati, l’Ente, al fine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, agirà nei confronti dell’indagato per ottenere il relativo rimborso delle spese sostenute per il ripristino.