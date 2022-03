Ruba una collana in un negozio, denunciato uno straniero con precedenti

CASALMAGGIORE - Al termine di una breve indagine, i Carabinieri della Stazione di San Daniele Po hanno denunciato per rapina impropria un cittadino straniero, con precedenti di polizia a carico.

L’uomo è stato individuato come l’autore di un furto in un negozio di Casalmaggiore, commesso nel tardo pomeriggio del 22 febbraio quando, per garantirsi la fuga, ha aggredito il titolare.

Quel giorno l’esercente ha notato entrare nel negozio un uomo che si stava spostando tra le corsie senza un obiettivo preciso per parecchio tempo. Insospettito dall’atteggiamento, lo ha seguito. L'ha, quindi, visto aprire due confezioni di collane di scarso valore e mettersele in tasca. Ha quindi chiamato le forze dell’ordine e, nel frattempo, ha tentato di fermare il ladro che, per evitare di farsi bloccare, ha dato un morso alla mano del titolare del negozio, spingendolo e liberandosi dalla presa. Si era dato quindi alla fuga a piedi, impossessandosi di una sola collana del valore di 10 euro. Il titolare, ferito dal morso, è andato al pronto soccorso dell’ospedale di Casalmaggiore e ha ricevuto una prognosi di dieci giorni di cure.

Poco dopo sul posto sono intervenuti i Carabinieri di San Daniele Po che hanno acquisito la denuncia del titolare del negozio che ha fornito loro le immagini della telecamera di videosorveglianza che aveva ripreso tutta la scena dell’aggressione. Le immagini hanno permesso ai militari di vedere il volto del ladro e, di conseguenza, di identificarlo. È stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Cremona per rapina impropria.