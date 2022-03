Scomparso Luigi Taffurelli, stella polare degli Alpini casalaschi

CASALMAGGIORE - All’età di 84 anni è scomparso Luigi Taffurelli, per 34 anni capogruppo degli Alpini di Casalmaggiore. Aveva passato il testimone lo scorso anno a Vincenzo De Salvo, assumendo il ruolo di capogruppo onorario. “Con immenso dolore abbiamo appreso che Luigi è prematuramente andato avanti”, dice De Salvo, usando l’espressione che le penne nere utilizzano quando qualche alpino cessa di vivere. “La malattia non gli ha lasciato scampo e in un breve lasso di tempo lo ha portato via per sempre. Sei stato - dice De Salvo rivolgendosi direttamente a Taffurelli - la roccia della nostra bella associazione e non ci dimenticheremo mai né di te né di tutto quello che hai fatto in tutti questi anni per tenere alto il valore degli alpini a tutti i livelli. Grazie, Luigi, a nome di tutti noi. W gli Alpini”.



Taffurelli aveva iniziato a guidare le penne nere di Casalmaggiore nel 1987. Il gruppo appartiene alla sezione A.N.A. di Cremona Mantova ed è formato da 31 Alpini e 9 Amici degli Alpini. Lo scorso anno, quando ci fu il cambio della guardia dopo le dimissioni di Taffurelli, De Salvo disse: che il gruppo e la sezione tutta avrebbero perso sicuramente “una delle figure di capogruppo più rappresentative e più longeve della propria storia. Nello zaino hai messo tutto l’impegno, lo spirito di gruppo, il volontariato e tutti i valori che costituiscono l’alpinità, e con alpinità mi riferisco a quella vera, quella concreta, quella di cui tanti alpini si fregiano e che fanno propria ma che in realtà conoscono solo come vocabolo, predicandolo e non praticandolo come invece hai fatto tu in tutti questi anni, anni in cui sei stato d’esempio per tutti. Caro Luigi, se tutti gli Alpini fossero come te, l’A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) sarebbe una associazione migliore di quanto non sia già, per questo nel cuore degli Alpini di Casalmaggiore rimarrai sempre il “capogruppo” amato e rispettato. Sei un uomo serio, onesto e retto dotato di sensibilità e di spirito di servizi, grazie per tutto quello che hai dato”.

Taffurelli lascia la moglie Clementina e i figli Dalmazio e Simone. Il funerale è previsto domani pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Roncadello.