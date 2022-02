Alpini in festa: tesseramento e messa in Duomo

CASALMAGGIORE - Alpini del Gruppo di Casalmaggiore in festa oggi per il tesseramento 2022. Alle 9.30 le penne nere si sono ritrovate all’oratorio Maffei, per poi partecipare alle 10 alla messa nel Duomo di Santo Stefano in ricordo degli alpini “andati avanti”. La funzione è stata presieduta dal vicario don Arrigo Duranti. Presente, con fascia tricolore indosso, il sindaco Filippo Bongiovanni.

Commentano il passo evangelico di Luca, dedicato alla rinuncia alla vendetta e alla violenza e all’affermazione del principio della non resistenza al male e il comandamento dell’amore dei propri nemici, don Arrigo ha detto che “di fronte a queste parole ci sentiamo inadempienti”.

La posizione giusta “è quella del porsi in ascolto” per accogliere la “provocazione" di Gesù, cioè la proposta di “un modo di amare ed entrare in relazione con noi stessi ma anche con gli altri. Il Vangelo ci invita a stare nel mondo proprio da cristiani e proprio da discepoli di Gesù”.

Al termine della messa, nuovo trasferimento in oratorio con il rinnovo del tesseramento degli iscritti e un aperitivo. Per le 12.30 è previsto il rancio alpino all’Osteria della Bassa.

