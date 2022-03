"Il Comune di Crema entri a far parte di CremonaFiere"

CREMA - «Il Comune di Crema deve entrare a far parte di CremonaFiere». A proporlo è Simone Beretta, consigliere comunale eletto nelle file di Forza Italia e candidato sindaco come indipendente di centrodestra alle prossime elezioni amministrative. «Da tempo vado considerando questa idea. I nostri rapporti con Cremona non devono essere caratterizzati da un antagonismo che non ha più senso. Il fatto che lo sviluppo di Crema e del Cremasco sia proiettato verso Milano, non significa che si debba abbandonare Cremona. Certo, la nostra città subisce l’inevitabile attrazione del capoluogo regionale, ma deve saperla gestire senza perdere le sue peculiarità». E per peculiarità, Beretta intende ad esempio la vocazione zootecnica e quella musicale. «Nel Cremasco - afferma il consigliere comunale, candidato sindaco - il settore della zootecnia è molto forte. Idem per l’arte organaria. Per questo, dico con convinzione che il nostro territorio deve essere anch’esso presente all’interno della Fiera di Cremona, per il peso che questi due settori, ma non solo, hanno nell’ambito provinciale».



L’ingresso di Crema nella Fiera è uno dei punti del programma elettorale di Beretta. «Se toccasse a me amministrare la città, mi darei da fare affinché anche Crema sia presente in quell’ambito, ovviamente con le risorse che il Comune ha a disposizione». Il candidato sindaco è convinto che la sua proposta possa trovare accoglienza. «Non credo che ci saranno delle difficoltà da parte delle molte realtà presenti in Fiera a cedere una parte delle loro quote». Se l’operazione auspicata dovesse andare in porto, Beretta è convinto che a trarne beneficio possa essere l’intera provincia. «La presenza anche di Crema rafforzerebbe il territorio e ne favorirebbe l'unità, della quale c’è bisogno. Insieme saremmo più forti e ciò aiuterebbe lo sviluppo di ciascuna realtà». Il consigliere comunale ha già avuto modo di esporre la propria idea. «Ne ho parlato nei giorni scorsi al presidente della Libera associazione agricoltori Riccardo Crotti e al consigliere Ernesto Zaghen, insieme a tanti altri argomenti. Non ho trovato chiusure da parte loro».