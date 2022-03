Nuova responsabile per il Pronto soccorso

CASALMAGGIORE - Di pari passo con il recente «upgrading», cioè la promozione o potenziamento del Pronto Soccorso dell’ospedale Oglio Po, anche la direttrice Antonella Grazia Capelli è stata promossa. Tutto è nato dal fatto che lo scorso anno, sulla base degli aggiornamenti proposti al piano di organizzazione strategico aziendale vigente, approvato dall’Asst di Cremona e firmato dal direttore generale Giuseppe Rossi, il pronto soccorso ha fatto un salto di qualità diventando da struttura semplice, quale era, una struttura semplice a valenza dipartimentale, quindi dotata di spazi di responsabilità e autonomia, nonché di risorse economiche, umane e strumentali.



Come conseguenza, si è reso necessario attivare la procedura, prevista nel regolamento aziendale, per l’individuazione del dirigente cui affidare l’incarico di direzione della struttura semplice a valenza dipartimentale Pronto Soccorso Oglio Po. La commissione tecnica, composta dal direttore sanitario, dal direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza e dal direttore dell’Unità operativa complessa Pronto Soccorso di Cremona ha concluso i lavori rassegnando il relativo verbale dal quale risulta l’idoneità al conferimento dell’incarico alla Capelli, che già era responsabile del Pronto Soccorso casalese da martedì 31 maggio 2021. Dall’appena trascorso martedì primo marzo la professionista ha assunto la posizione dirigenziale di direzione della struttura semplice a valenza dipartimentale, per un periodo di cinque anni. Il relativo decreto di nomina è stato firmato da Rossi.



Capelli è nata a Nuoro il 2 maggio 1977. Dal 15 luglio 2015 è dirigente medico nei reparti di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza per l’Asst di Cremona, ma lavora anche anche sui mezzi di soccorso avanzato del 118. Dal 2017 è medico della Federazione medico sportiva italiana e della Federazione motociclistica italiana. È una specialista in medicina d’urgenza, rianimazione cardio-polmonare avanzata, in ventilazione polmonare, in chirurgia ambulatoriale d’urgenza, ecografia e procedure interventistiche d’urgenza ecoguidate. Medico ecografista dal 2009, ha all’attivo, ad oggi, oltre 8 mila esami ecografici e procedure interventistiche. Prima di approdare a Cremona, ha lavorato a Nuoro, Olbia, per l’Asl di Lodi, per l’Ats di Pavia e al Policlinico San Matteo di Pavia.